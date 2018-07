Ei oska viisakalt käituda? Siis on sul seda rohtu vaja

«Tere, valged inimesed. Kas te olete kurvad, et mustanahaliste perekond naudib pargis piknikku? Kas see klient sinu ees poejärjekorras rääkis keelt, mis ajas sind irratsionaalselt vihale?»

«See on õige aeg proovida rohtu «tegele enda kuradi asjadega». Selle rohu abil on sul võimalik suureks kasvada ja käituda nagu normaalne inimene,» lubab «reklaam».

«Kõrvalnähud on see, et kedagi ei vahistata mõrva pärast ja inimesi ei ahistada ilmasjata,» hoiatab reklaam lõpus.