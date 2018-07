Lahutust ootav Katie Price soovib neljandat korda abielluda

40-aastane Price on hetkel veel ametlikult abielus Kieran Hayleri nimelisega mehega, kellega ta abiellus 2013. aasta jaanuaris. Kuid pärast viieaastast konarlikku suhet tahab Katie Price edasi liikuda ja veel enne kui lahutus on ametlik plaanib juba järgmiseid pulmi. Ja seda Kris Boysoni nimelise mehega, kellega naine on koos olnud alates maikuust, kirjutas The Sun .

Nii Katie kui 29-aastane Kris on mõlemad öelnud, et nad tahaksid abielluda, kuid modell lisas, et ta teab, et treenerina töötav Kris ei ole tema jaoks see õige, kuid tunneb, et mees on praegu tema ainuke variant uuesti mehele saada.