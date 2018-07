Madonna sattus Lissabonis parkimisskandaali

57-aastase lauljannaga sõlmiti leping, mille kohaselt saab ta kasutada oma Lissaboni elukoha lähedast parkimisala 15 auto parkimiseks, makstes ühes kuus vaid 720 eurot, teatab The Guardian.

Portugali väljaanne Expresso avaldas Madonnaga sõlmitud lepingust loo ja pärast seda pidid linnavõimud tunnistama, et selline kokkulepe on olemas.

See lepe vihastas kohalikke ärimehi, kuna nende sõnul soosivad linnajuhid tuntud ameeriklannat, kuid jätavad oma kodanikud hätta ja koorivad neilt viimast. Näiteks Lissabonis kesklinnas maksab tänaval parkimise tund üle ühe euro.

Madonna elab Lissabonis 18. sajandil ehitatud majas, mis kannab nime Ramalhete palee. Hoones oli varem luksushotell, kuid popstaar ostis selle oma koduks. Lisaks temale elavad seal ta neli last, viieaastased kaksikud Estere ja Stella ning 11-aastane tütar Mercy ja 12-aastane poeg David.

Madonnal on veel 21-aastane tütar Lourdes, kes elab Los Angeleses ja 17-aastane poeg Rocco, kes elab oma filmirežissöörist isa Guy Richie ja tema uue naise Jacqui Ainsley juures Londonis.

Mitmed opositsioonipoliitikud sõnasid, et linnapea ja teised linnavõimud poevad lauljannale, sülitades oma kodanike ja Lissaboni pärandi peale.

Konservatiivse rahvapartei esindaja Joao Goncalves Pereira teatas Twitteris, et linnapea on parseldaja.

«Madonna sai kesklinnas 15 parkimiskohta. Me ei saa lubada, et linnapea Fernando Medina parseldab linnavalitsuse käes olevat vara sellisel viisil. Madonna on meie linna oodatud, kuid ta ei peaks saama erikohtlemist. Meie partei ootab linnapea selgitust Madonnale soodustuse tegemise kohta,» teatas Pereira.