Vahi alla võetud Taavi Sõnajal koolikaaslane: Taavi on väga meeldiv inimene, aga tundub, et ta on halba seltskonda sattunud

«Me käisime koos gümnaasiumis ning nad tulid natukene hiljem, vist üheteistkümnendas klassis. Taavi oli koolis väga hinnatud klassikaaslane, hästi positiivne ja sai kõigiga läbi. Väga-väga tore inimene,» räägib Sõnajala koolikaaslane (isik on toimetusele teada-toim).

Kas Taavi puhul oli tegemist ka populaarse poisiga arvestades, et ta on pärit Sõnajalgade perekonnast? «Ta oli koolis väga popp poiss ja loomulikult kõik teadsid, et nad on Sõnajalgade perekonnast, aga lõpuks see kuidagi ei mõjutanud omavahelist suhtlemist ning kõik klassis suhtusid nendesse normaalselt,» meenutab Sõnajala koolikaaslane.

«Käisid ilusti koolis, ei puudunud palju. Igati tore poiss ja probleeme ei olnud.»

Taavi Sõnajala vägiteod minevikus Taavi Sõnajalg sattus esimest korda avaliku tähelepanu keskpunkti aastaid tagasi, kui Õhtuleht kirjutas sellest, kuidas toona 17-aastane Taavi koos onupoeg Alariga valeraha afääris. Hiljem jäi noormees korduvalt ka joobes autojuhtimisega vahele.

Millised olid Taavi suhted alkoholi ning narkootikumidega kooliajal? «Alkohol ja narkootikumid ei olnud meie kooliajal nii laialt levinud ning meil ei toimunud ka mingeid koolipidusid eriti. Meil oli üldse selline tubli klass.» Lisades: «Samas see, mida keegi tegi võib-olla eraldi oma sõpradega, seda ma ei oska kommenteerida.»

Kas möödunud laupäevane vahejuhtum tuli kuidagi üllatusena? «Muidugi. Väga suur üllatus oli, poleks mitte midagi sellist temast uskunud.»

«Ma arvan, et Taavi on väga meeldiv inimene, aga tundub, et ta on lihtsalt halba seltskonda sattunud. Tõesti, sellist käitumist poleks osanud küll oodata, ma pigem arvasin, et neist saavad väga edukad ettevõtjad või midagi säärast. Eks tõenäoliselt tulid need narkootikumid või alkohol hiljem,» spekuleerib mehe koolikaaslane Elu24-le.

Tänasel päeval on Taavi Sõnajalg 34-aastane ärimees, kes on taas meedia huviorbiidis. Olemasolevatel andmetel tulistas 34-aastane Sõnajalg laupäeval kella 9.14 ajal Pärnu maanteel asuva baari Cafe VS juures tänaval 26-aastast meest käsivarde, kes sai vigastada. Kannatanu toimetati kiirabiga haiglasse, kus talle osutati esmaabi ning lasti seejärel kodusele ravile, kirjutab Postimees.

Tulistamine Tallinna kesklinnas FOTO: Eero Vabamägi