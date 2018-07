Erootiline ERR: televaatajaid on rabatud liiga seksikast lähenemisest menusaatele «Ringvaade»

Mitmed televaatajad on ehmunud, et armastatud telesaatejuhi rinnapartiid selliselt eksponeeritakse.

«Kas see on okei, kui rahvusringhääling reklaamib oma saadet, pikkides videoklippi ka kaadri oma töötaja rinnapartiist? Mul iseenesest pole selle vastu midagi, aga ERR ju peaks nagu kandma kõrgemaid väärtusi jne, aga et just selles valguses ? ERRi kohta vist natuke liig...» kirjutas televaataja.