Vau, mis müstika! Lepatriinu eksleb uues muusikavideos unenäolises metsas

«Up the Sky» valmis koostöös suurepäraste professionaalidega - režissöör Josh Twist ehk Aarto Hiiemaa on varasemalt teinud muusikavideoid Karl-Erik Taukarile, Karl-Kristjan Kingile, Lemon Fightile ja Laura Pritsile ning olnud ka Lepatriinu viimaste videote «Sensitive» ja «Coffee Break» autor. Operaator Mart Vares on teinud koostööd Reketi, Daniel Levi, Liis Lemsalu, NOËP’i, Tanel Padari ja paljude teistega.

Ühtlasi kuulub Lepatriinu eelmisest aastast Taani indie-plaadifirma No Angel Records artistide nimistusse. No Angel Records on varasemalt koostööd teinud ka artistidega nagu Avoid Dave, Rainer Ild, The Boondocks ja teised.