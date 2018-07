Pilk tulevikku: geiparaadi ajal ei ole Dublinis võimalik ka 10 000 euro eest tuba saada

Kõige iiripärasem kohanimi, mida ma iial kuulnud olen. Kinvara - umbes 3000 elanikuga väikelinn. FOTO: Erakogu

Multikultuursus on kummaline asi. Ma olin Iirimaal küll vaid neli päeva (saabusin kolmapäeval ja lahkusin laupäeva hommikul), kuid ma võin kätt südamele pannes öelda, et ma suhtlesin selle aja jooksul umbes viie iirlasega. Ja kaks nendest olid tuurigiidid. Ma ei kükitanud enda toas teki all ja ei näppinud telefoni. Reaalsus on see, et ma ei ole Internetti üle aastate nii vähe kasutanud kui reisil olles (fakt on ka see, et netiühendus oli kehv, aga mul ei läinud seda ka vaja). Ma veetsin peaaegu terved päevad väljas, Dublinis ringi käies, külastasin pubisid ja baare, käisin bussituuridel, nägin Iirimaad. Aga mitte iirlaseid. Bussituuridel olid alati kõik välismaalased, alates peruulasest ja ameeriklastest ning lõpetades sakslaste ja hiinlastega. Pubides ja baarides olid klientideks turistid, kes vaatasid jalgpalli ning elasid omadele kaasa. Üle ühe baarmani oli küll iirlane, aga teised olid immigrandid. Poodides olid kassapidajad immigrandid. Hostel, kus ma ööbisin, seda juhtisid välismaalased (hispaanlased, prantslased ja vist ka Balkani inimesed). Kuidas ma tean, et nad immigrandid olid? Seda oli näha nende nahavärvist ja kuulda nende aktsendist, kui nad inglise keelt puhusid.

Tegu ei ole peene eramajaga, kus elavad rikkad. See on vaid lihtne külalistemaja Iirimaa läänerannikul. FOTO: Erakogu

See oli minu jaoks kummaline. Kui ma Soomes töölähetusel käisin, siis, kuigi see oli minu jaoks esimene käi põhjanaabrite juurde, siis ma ei tundnud, et ma oleksin Soomes, sest ma kajastasin eestlaste pidu ja eesti keel kõlas pidevalt kõrvus. Samamoodi oli raske mõista, et ma viibin Iirimaal, sest iirlaseid minu ümber oli vähe. Pigem kohtasin mitmeid erinevaid rahvuseid ja kultuure minu ümber vuramas. See ei ole halb, aga see oli minu jaoks võõras.

Kummalisel kombel tekkis minus tunnes, et ma olen Iirimaal siis, kui ma külastasin koos teiste välismaalastega neljapäeval Malahide'i lossi ning reedel Moher'i pankrannikut. Kuigi ma olin koos välismaalastega, siis olid giidid iirlased, kes jagasid ümbruskonna kohta informatsiooni. Nad tegid seda läbi klassikalise musta huumori, mis on sealsele piirkonnale omane, ning rääkisid Iiri ajaloost ja vaatamisväärsustest, mis meie ümber olid. Malahide'i loss nägi täpselt välja selline nagu üks Iiri loss peaks nägema - tegu on mitmekihilise ja korruselise hoonega, mis algselt ehitati 12. sajandil kolmekorruselise ristkülikukujulise hoonena, kuid mis järgnevate sajandite jooksul vormis lossiks. Ja ka nimi Malahide on kõrvusilitavalt iiripärane.

Malahide'i loss - 800 aastat Talbotite perekonna käes. FOTO: Erakogu