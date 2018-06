Kethi Uibomägi näitab kallimat

Toomasega (39) on Kethi(29) koos olnud juba kaks aastat. Elu24 rääkis Kethi, et nad kohtusid ühiste sõprade kaudu pimekohtingul.

«Küsisin sõbra käest ja tema ütles, et väga hästi sobiks üks tuttav mulle, ma annan talle su numbri. Siis läkski mingi aeg mööda ja ta helistas mulle. Siis saimegi kokku. Minul olid sõbrannad kaasas, temal mingid enda sõbrad. Siis saime kokku ja ma vaatasin, et issand, kui lahe inimene,» rääkis Kethi.

Paar on kaugsuhtes «Kui saame kokku, veedame kvaliteetaega, ja kui minul on hõredam graafik, siis me näeme rohkem. Tema on tiheda töögraafikuga praegu. Linn vajab juhtimist ja inimesi peab aitama,» seletas Kethi Elu24le.