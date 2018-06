Oled sa selleks valmis? Liis Lemsalu peab Andres Kõpperiga salaplaane

«Jõudsime koos Andresega köögist õue,» kirjutab Liis Lemsalu Instagrami. «Juba 2.juulil kuulete! Praeguseks aga siis selline pilt meist. Üks meist vaatamas itta, teine läände,» lisab ta, ja küsib fännidelt, kas nad on selleks valmis. (Are you ready for it?).

NÖEP jagab oma Instagramis sama fotot allkirjaks ingliskeelne sõnademäng: «Liis so looking forward and I’m so looking right to 02.07, when a new track iz droppped,» «Liis vaatab edasi tulevikku ja mina vaatan 2.07 poole, mil meie ühine laul ilmub.»