Getter Jaani alustas näitlejakarjääri

Getter kehastab filmis tütart, kelle ema võidab 10 miljonit eurot. Lotovõitjast ema rollis on Eva Püssa ning teise tütrena näeb Kärt Antonit. Režissöör Toomas Kirsi juhtimise all aasta lõpuks valmiv film on mõeldud kõigile, kes vähemalt korra elus on unistanud lotovõidust.