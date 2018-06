Koomik Märt Koik analüüsib OK TVd: Ära ürita näida professionaalne, Kristiina, sest sa ei ole!

OK TV on Märt Koiki sõnul kohutava montaaži ja igava sisendiga kanal. Selle nimi viitab vanamoodsale televisioonile. «Kas asi on sinu laiskuses küsib koomik?» Teemad piirduvad rannailma kirjelduse, söömise, reisimise ja jõusaaliga. Kaadrid on igati nihkes ning Märt hoiatab, et Youtube`i tulles võivad tema videote alla tekkida kommentaarid stiilis: «Õpi filmima tont!»