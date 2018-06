Kim Kardashian oli sunnitud promoma isehakanud popstaari, kes ostis tema häärberi

Marina Acton on jõukas Ukrainast pärit naine, kelle unistus on saada kuulsaks popstaariks, ent paistab, et tema tõeline anne peitub hoopis meediastrateegias, vahendab Spin.

Eelmisel aastal ostis ta Kim Kardashiani ja Kanye Westi Bel Airi häärberi (vaata pilte SIIT!) ligi 18 miljoni dollari eest, ent nüüb ilmneb, et tehingu juures oli ka väikene konks: nimelt pidi kinnisvaratehingu ühe tingimuse kohaselt Kardashian marinaga aega veetma ning aitama tal seeläbi tema muusikat promoda.

Peale seda, kui eelmise aasta novembris sõlmiti müügitehing, hakkasid meediasse tõepoolest ilmuma pildid, kuidas Kim ja Marina koos pidutsevad ja õhtust söövad. Kardashian postitas Twitterisse isegi sünnipäevaõnnitluse oma «ilusale sõbrale Marinale».

Happy Birthday my beautiful friend Marina! pic.twitter.com/d5ngvXBNej — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 6, 2017

Toona eitas Ukrainast pärit rikkur nagu oleks maja ostetud kindla tagamõttega. «See on kunstipärane maja ja ma tahan sinna ehitada oma stuudio,» sõnas ta toona TMZ-ile.

«See pole mitte kuidagi seotud kuulsusega." Marina hoopis nimetas 9000 m2 suurust maja «inspireerivaks». Sellest aga ei tulnud midagi välja, sest Marina on maja 18 miljoni dollari eest taas müüki pannud ja seda vaid kuus kuud hiljem. Põhjuseks see, et ta ootab last ja vajab rohkem ruumi.

Jääb segaseks, kust kohast Acton selleks kõigeks raha sai. Naist nimetatakse tihti filantroobiks ning WhatsAppi kaasasutaja ning miljardäri Brian Actoni abikaasaks, ent mees on need kõlakad kummutanud. Ühtlasi on Brian abielus abielus kellegi teisega ning neil on täiesti eraldiseisev heategevusorganisatsioon.