Video: indialane kummardab Donald Trumpi nagu jumalat

31-aastane Bussa Krishna kannab Trumpi raamitud fotot endaga kaasas ja tal on kodus altar, kus ta USA presidendi pilti hoiab.

«Trump on minu jumal ja mul ei ole teisi jumalaid tema kõrval,» sõnas mees.

«Tean ta kohta vaid seda, et ta on maailma kõige tugevam ja julgem liider. Mulle meeldib ta suhtumine. Alates sellest, kui ta osales maailma maadlusföderatsiooni võistlustel, on temast saanud tõeline liider,» teatas mees meediale.