Fotod! Appi, sellist Lauri Pedajat küll tänaval ära ei tunneks

Selleks, et musavideosse saada on pmts kaks võimalust. Kas olla jõhker püss(kui püssi käes ka hoida saab boonuspunkte) või siis jätad oma eneseväärikuse koju, võtad vabalt ja mitte karta ennast lolliks teha. Jõhkra püsslusega mind niiväga õnnistatud ei ole siis tuleb leida teine tee. Ausalt, mul pole endal ka aimu mis laulule ja esitajale ma musavideos klouni tegin. Kõik olid kuidagi nii salapärased😂 Aga was fun. Tänud salapärastele ja üdini anonüünsetele kutsujatele

A post shared by Lauri Pedaja (@lauripedaja) on Jun 28, 2018 at 1:14am PDT