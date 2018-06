Tähelepanu tartumaalased! Uhti külas on liikvel 3 meetrine püüton

Keskkonnaameti ööpäevaringselt infotelefonilt soovitati, et roomajaga kohtudes oleks eelkõige tark märkida, kus teda nähti ning millises suunas liigub. Võimalusel tema liikumist distantsilt jälgida. Kuigi püüton pole mürgine, ei ole oskamatutel siiski tark mõte teda omapäi torkima või püüdma minna, sest kolmemeetrise roomaja valduses on uskumatult suur jõud end ohu korral kaitsta. Soovitatav on pöörduda kas Loomakaitseliidu poole või Päästeameti ööpäevaringsele abitelefonile 112.