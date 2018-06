Scott edastas video ka politseile ning oli äärmiselt üllatunud, et surnuaias tegutsenud mees temaga ühendust võttis - selleks, et teo üle hoobelda. 30dates mees soovitas noormehele suisa sama, öeldes, et vahelejäämisest tekkinud elevus aitab asjale ainult kaasa. «Lõbutse oma elus ja võta aeg ajalt mõni risk,» olevat mees Scottile soovitanud. Noormees pidas tegu äärmiselt lugupidamatuks ning tülgastavaks.

Sobimatutes kohtades armurõõme nautinud inimesi on teisigi. Nende eest on saadud ka karme karistusi, nii õnnetuste kui karmide karistuste näol. Surnuaias seksimise halvaendelisus on jõudnud ka filmilindile. «11:14» (2003) on Ameerika-Kanada indie musta-huumori komöödia, mille tsenaristiks Greg Marcks. Film on kokku lõigatud nõnda, et erinevad olulised tseenid leiavad aset kell 11:14. Üheks neist olulisteks tseenideks on äärmiselt kurvalt lõppenud seksistseen surnuaias.