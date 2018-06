Klobida saanud Ojuland otsib musta mersuga naabrimeest

Kristiina Ojuland jagas oma sotsiaalmeedias šokeerivat videot, milles räägib, et naaber oli teda ootamatult rünnanud. Erimeelsuste põhjuseks olevat Ojulandi kaks väikest koera, kes väidetavalt ründasid arveid klaarima tulnud mehe last. Poliitik peab olukorda naeruväärseks ning leiab, et naabri laps ei tea, kuidas maal asjad käivad: «Naabrite lapsuke ei oska maal elada. Ta ei tea, et siin pisikesed koerad ongi lahti.»

Video all kommentaarium on kohalike elanike erinevaid arvamusi täis. Kuigi postitatud videos näis Kristiina kohati naerusuine ning nimetas sündmust «naljakaks», avaldab ta, et see on esimene kord, kui mees on tema vastu vägivalda tarvitanud. «Väga huvitav kogemus - vägivald, mis jahmatab ja ehmatab,» kirjutab ta. Oma vigastused lasi ta EMO's fikseerida ning lubas juhtunu uurimiseks pöörduda politsei poole. On selgunud, et Kristiina ei tunne meest, kes talle kallale tungis ning palub kommentaariumis abi isiku tuvastamisel.