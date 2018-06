Staarfotograaf Ardo Kaljuvee keerab taas taksorooli

Ardo Kaljuvee imestas väga, et keegi ta taas taksoroolis ära tundis. «Tänapäeval on inimestel ka kohe vaja kõigest kuskile teada anda,» kommenteerib Kaljuvee. Fotograaf rääkis, et jõudis alles hiljuti tagasi Eestisse ja lülitas alles täna lihtsalt niisama huvi pärast Taxify süsteemi sisse.

Kaljuvee ütles Elu24le, et ta ei tee seda tööd raha pärast. Ta sõidab taksot oma sõnul lihtsalt lõbu pärast. Kaljuvee seletas, et vaatab, kui tal endal on vaja kuhugi sõita, siis ühendab selle sõidu Taxiy`ga.