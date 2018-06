Üllatus kui suur! Haapsalu Jaanitule üllatusesineja on Nancy

Ürituse peakorraldaja Sten-Erik Jantson tunnistas uudise kohta pärides, et nad pidid esinejate listis muudatusi tegema. «Nancy asemel esineb üritusel üllatusesineja,» mainis ta.

Samal üritusel astub 2 Quick Starti ridades lavale ka Alar Kotkas, kes väidetavalt keeldub juba aastaid Nancyga lava jagamast. Kas Nancy kadumine esinejate ridadest võib olla seotud vana vimmaga? «See pole minu asi kommenteerida,» teatab Jantson.

Samas kinnitas Elu24-le üks teine kontserdikorraldaja, et staarid on tõesti tülis: «See on avalik saladus. Kotkas on selgelt välja öelnud, et kui Nancy osaleb, siis tema samal laval üles ei astu.»

Põhjus peitub väidetavalt fonogrammides, mida Nancy siiani kasutab, kuid mille õigused peaksid kuuluma Kotkale. «Muusikapala loomise eesmärk on teenida raha ja kui loo esitaja keeldub tasu autoriga jagamast, on see mõistagi muusika loojale vastukarva,» avab meelelahutusärimees tüli tagamaid.

«Teisalt, eks tekkinud olukord on ka egode põrkumine – üks on lillelaps ja teine põhimõttekindel tegelane,» räägib ta ja mõistab, et meelt lahutades lava jagada on keeruline, kui pinge on õhus. «Keeruline on laulda, kui kuri Kotkas lava ääres passib.»

Alar Kotkas vastab Elu24 telefonikõnele tõredalt: «Ma ei ole huvitatud kommenteerima.» Ta lisab siiski, et saatke küsimused meilile ja siis vaatame. «Meil pole Nancyga mingit tüli, mida ma sooviks meedia vahendusel lahendada,» kirjutab ta päev hiljem.