Õõvastav! Hoolimatu pidutsemine Pühajärve jaanitulel viis metskitsetalle piinarohkelt teispoolsusesse

«Saime kõne täna veidi ennelõunat, et Pühajärve jaanitule laagriplatsi kõrval on pisike kitsetall külili ja karjub kõrvulukustavalt ja pidevalt eilsest saadik. Jalgu alla ei võta. Selge oli see, et ema selle tallekese juurde enam tulla ei julge, sest inimesed on vallutanud kõik ümbritsevad rajad ja aega oodata enam pole. Kristi sõitis kohe sinna ja oli näha, et olukord on hull. Kitseke kiiresti autosse, kuid kahjuks ei jõudnud kaugemale kui Otepää apteek. Selle parklas tegi talleke viimase hingetõmbe. Kui pisike loomalaps on paar päeva ilma emata, vedelikupuuduses, näljas ja alajahtunud, saab ainult ime ta päästa. Sel korral seda imet ei juhtunud,» kirjeldab Eesti Loomakaitse Liit toimunud kahetsusväärset juhtumit.