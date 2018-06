OTSEPILT: Mallukas pihib, kes ta lapsepõlvearmastus oli

«Selles roosas majas elas üks poiss Renar, kes mulle täiega meeldis ja ma tahtsin temaga täiega käima hakata,» räägib Mallukas. «Nüüd mul on hea meel, et me ei hakanud käima,» tunnistab blogija. Mallukas nimelt nägi Renarit nüüd aastaid hiljem taksojuhina ja mees oli oma näo täis tätoveerinud. «Huvitav, kas ta oleks seda ka sinuga koos teinud?» asutleb Kardo. Mallukas, arvab, et vahel on hea ka, kui keegi sind ei taha ning naerab: «Äkki ta oleks minu näo omale näkku tätoveerinud?»