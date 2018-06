Uhhuduur on seltskond jalgrattureid, kes on võtnud ette ümbermaailmareise etappide kaupa. Seiklejate hulka kuuluvad: Mart Kuusk, Priit Kuusk, Hannes Hanso, Kristjan Priil, Liivo Niglas ja Tanel Rütman. Teekonnal plaanitakse läbida Uruguay, Aregntiina, Brasiilia, Paraguay, Boliivia ja Peruu

«22. juunil on meil lend ja, nagu ikka, Uhhuduuri loogika ütleb, et me jätkame sealt, kust eelmine reis lõppes. Aga kuna eelmine reis lõppes meil Aafrika rannikul Atlandi voogudes, siis nüüd me oleme jõudnud ujudes teisele poole Atlandit, tuleme välja Uruguays ja lähme edasi Peruu poole,» ütles Priit Kuusk ERRile