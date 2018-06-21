Lapseootel Marilyn Kerro näeb jumalik välja

Rakverest pärit nõid Marilyn Kerro, kes on korduvalt osalenud saates «Selgeltnägijate tuleproov» andis aasta alguses teada, et on lapseootel. Hiljuti avaldatud piltide peal paistab, et Kerro naudib emadust täiel rinnal.
Моя семья это то, ради чего я просыпаюсь по утрам 😘😌 и ради них я стараюсь ложиться пораньше) Мои дорогие и любимые, вы можете писать мне в директ, по поводу ваших вопросов, отвечаю уже выборочно, так как сил на всех не хватает. Напоминаю как можно получить мою помощь👇 1) Если у вас проблема, вопрос, или любой повод попросить меня о помощи, то не стоит соблюдать этикет и спрашивать, как у меня дела или писать "А можно спросить?". Сразу приступайте к делу. 2) Сделать это лучше так: Здраствуй, Мэри. У меня проблема (описание проблемы). Я считаю, что это связанно с тем-то (ваше видение ситуации очень важно). Мне очень сильно хотелось бы (рассказываете, что вы хотите изменить, или получить с моей помощью). Сразу же можете прикрепить фотографию того человека, который принимает участие в ваших вопросах. 3) Далее я задам вам наводящие вопросы и мы сможем приступить к совместной работе над тем, что вас беспокоит. Любой человек и особенно его судьба - это уникальный и персонализированный факт во всей вселенной. Ни для одного из вас не существует "правильного" рецепта по обретению богатства, счастья, любви, здоровья. Я всегда работаю индивидуально с вашей энергетикой и затем наблюдаю за той реакцией, которая следует за моей работой. Итак, если у вас какие-то проблемы - пишите в директ СЕЙЧАС. Чем раньше напишете, тем раньше мы с вами начнем их решать. Обычно это стоит 1-2 тысячи рублей, оплата символическая за мою помощь, но без нее я магию использовать не стану, иначе вы заплатите не деньгами, а чем то более ценным, так я не работаю. #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #семья #ведьма #экстрасенс #эзотерика#marilynkerro #керро #экстрасенсы
Всем Отличных Выходных😘❤️ Напоминаю как можно получить мою помощь👇 1) Если у вас проблема, вопрос, или любой повод попросить меня о помощи, то не стоит соблюдать этикет и спрашивать, как у меня дела или писать "А можно спросить?". Сразу приступайте к делу. 2) Сделать это лучше так: Здраствуй, Мэри. У меня проблема (описание проблемы). Я считаю, что это связанно с тем-то (ваше видение ситуации очень важно). Мне очень сильно хотелось бы (рассказываете, что вы хотите изменить, или получить с моей помощью). Сразу же можете прикрепить фотографию того человека, который принимает участие в ваших вопросах. 3) Далее я задам вам наводящие вопросы и мы сможем приступить к совместной работе над тем, что вас беспокоит. Любой человек и особенно его судьба - это уникальный и персонализированный факт во всей вселенной. Ни для одного из вас не существует "правильного" рецепта по обретению богатства, счастья, любви, здоровья. Я всегда работаю индивидуально с вашей энергетикой и затем наблюдаю за той реакцией, которая следует за моей работой. Итак, если у вас какие-то проблемы - пишите в директ СЕЙЧАС. Чем раньше напишете, тем раньше мы с вами начнем их решать. Обычно это стоит 1-2 тысячи рублей, оплата символическая за мою помощь, но без нее я магию использовать не стану, иначе вы заплатите не деньгами, а чем то более ценным, так я не работаю. #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #семья #ведьма #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы
Расскажу вам о снах Заведите себе дневник снов. При пробуждении (сразу же!) записывайте туда ключевые события во сне. Если события, или сны повторяются, то во сне вам посылают сигналы, знаки. Посылают высшие силы с целью дать предупреждение, помочь разобраться в ситуации. Если вы эти сны игнорируете, то ничего в принципе страшного, просто вы лишаетесь возможности получить помощь извне, причем от тех сил, которые о вас заботятся. Первым шагом как раз является ведение Дневника Сновидений. Позже расскажу о том, как работать с Дневником Сновидений P.S. Пишу вам об этом не просто так. Завершила работу с одной девушкой, вот ей около года снились сны, где её умершая бабушка прямым текстом отговаривала от отношений с молодым человеком. Девушка сны игнорировала. В итоге в доме нашли подклады от "потенциальной свекрови", которая была против отношений и решила свести девушку в могилу. Если у вас есть непонятные для вас сны/послания, пишите о снах в комментариях, я сама выберу 3-5 человек и изучу те послания, которые вам посылаются. Огромная просьба писать в комментариях, в личных сообщениях я толкования снов проводить физически не смогу, уважайте моё время, которое мне необходимо для отдыха. Всех Люблю и Целую!😘 #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #ведьма #деньги #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы #сны
Гуляйте, находитесь на свежем воздухе, ведите активный образ жизни. Для этого просто заведите собаку, она вам точно спуску не даст😂 Напоминаю, что на этой неделе работаю с желающими похудеть, подробности в Директ #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #ведьма #деньги #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы #похудение
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