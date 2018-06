Lapseootel Marilyn Kerro näeb jumalik välja

Расскажу вам о снах Заведите себе дневник снов. При пробуждении (сразу же!) записывайте туда ключевые события во сне. Если события, или сны повторяются, то во сне вам посылают сигналы, знаки. Посылают высшие силы с целью дать предупреждение, помочь разобраться в ситуации. Если вы эти сны игнорируете, то ничего в принципе страшного, просто вы лишаетесь возможности получить помощь извне, причем от тех сил, которые о вас заботятся. Первым шагом как раз является ведение Дневника Сновидений. Позже расскажу о том, как работать с Дневником Сновидений P.S. Пишу вам об этом не просто так. Завершила работу с одной девушкой, вот ей около года снились сны, где её умершая бабушка прямым текстом отговаривала от отношений с молодым человеком. Девушка сны игнорировала. В итоге в доме нашли подклады от "потенциальной свекрови", которая была против отношений и решила свести девушку в могилу. Если у вас есть непонятные для вас сны/послания, пишите о снах в комментариях, я сама выберу 3-5 человек и изучу те послания, которые вам посылаются. Огромная просьба писать в комментариях, в личных сообщениях я толкования снов проводить физически не смогу, уважайте моё время, которое мне необходимо для отдыха. Всех Люблю и Целую!😘 #мэрилинкерро #битваэкстрасенсов #битваэкстрасенсов18 #тнт #бэ #ведьма #деньги #экстрасенс #эзотерика #marilynkerro #керро #экстрасенсы #сны

A post shared by Marilyn Kerro (Official Page) (@therealmarilynkerro) on May 22, 2018 at 9:36am PDT