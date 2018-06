Abikaasa kogub raha, et tema traagiliselt hukkunud naine saaks Eestisse maetud

«Gerty on Inglismaal elanud kümme aastat. Viis aastat tagasi suri tema vend Eestis autoavariis. See tekitas ahelreaktsiooni ning aasta hiljem suri Gerty ema, kes oli tema kalju. Gerty isa oli tugev, kuid jäid sellele vaatamata täiesti üksi Eestisse, samal ajal kui Gerty proovis Inglismaal oma tütre pärast hakkama saada. Aga samal ajal ta tundis ennast kohutavalt halvasti, et tema isa üksinda Eestis elas, saades võimaluse oma tütart Gertyt ja tütretütart Bellat vaid kaks nädalat aastas näha. Peale selle, et ta varjas viimasel paaril aastal depressiooni ja stressi oma igapäevaelus ... otsustas ta eelmisel nädalal, et elu on liiga valus ja raske edasi elamiseks ning ta tegi, mis oli vajalik, et olla koos oma ema ja vennaga. Nende perel on hauaplats Eestis ja tema sooviks oleks sinna nende kõrvale maetud saada,» kirjutas Daniel.