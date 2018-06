Birgiti uus suvevideo viib heatujulisele rännakule läbi Tallinna

Mitmed arstid on soovitanud, et tervisliku eluviisi üks osa on liikumine. Iga inimene peaks päevas kõndima vähemalt 10 000 sammu. Birgit viib meid oma uues laulus aga veidi pikemale jalutuskäigule. Vaata alljärgnevast suvisest videost, millistesse kaunitesse Tallinna paikadesse kaunis lauljanna 15 000 sammuga jõudis.