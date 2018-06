Katri Palm ütles, et esiteks loeb sotsiaalmeedias järjepidavus. «Seda peaks teada need, kes sotsiaalmeedias aktiivselt tegelevad niikunii,» lisas tütarlaps, kuid seda tahku ei saavat alahinnata. «Igapäev peaks midagi postitama,» täpsustas Katri.

Teiseks ei saa noorte sõnul kuidagi teha allahindlust kvaliteedi osas. «See on peamine,» kinnitab ka Juhani. «Sisu peaks olema sisukas,» oli Katri nõus. Oma ka asju, milles hoiduda. «Näiteks igat pilti ei peaks üles panema,» on Katri veendunud.

Ideaalis peaks inimene leidma oma stiili. «Mõtle, mis sulle endale meeldib. Kas see on reisimine, söök, meikimine või stilistika,» lausus Katri, kes muusas on mitmete trendikate brändide reklaamides esinenud.