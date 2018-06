Esmalt väitis mees, et juhtunu oli õnnetus ning rahva sekka sõitis ta kogemata. Seejärel muutis oma tunnistust lisades, et õnnetuse põhjustas hoopis üleväsimus, mistõttu ajas segamini piduri ja gaasi. «Tahtsin peatuda, et üks jalakäija üle tee lasta, tahtsin vajutada pidrit aga ühtäkki vajutasin gaasi,» selgitas mees oma väsimusest tekkinud segadust. Oma tegu näis ta väga kahetsevat. Ülaltoodud videos on näha, et ühtki jalakäijat, kelle üle tee laskmiseks mees peatuma oleks pidanud, ei olnud, ning juht pidi rahva sekka sõitmiseks autot järsku ja palju keerama. Ühtki jälge alkoholist, ega muudest narkootilistest ainetest mehe verest ei leitud. Küll aga on algatatud menetlus uurimaks mehe võimalikku seostatud terrorismiga, sest autojuhiload on ta omandanud Kõrgestanis, mis on islamiusuline endine Nõukogude Liidu vabariik.