Blogija Mallukas tegi välimuses drastilise värskenduse

Pärast aastate pikkust debatti on teadlased lõpuks kindlaks teinud, et inimeste sünnipärase juuksevärvi ning iseloomu või inteligentsi vahel ei ole vähimatki seost. Kuigi looduse poolt määratud juuste värv ei mõjuta seda, kui terane, konfliktihimuline või flirtiv keegi on, mängib olulist rolli see, millise värvi me enda jaoks valime, arvab kirjanik ja ajakirjanik Tracey Cox, väljaandes MamaMia!.

Laialt on levinud eelarvamused, et tumedamate juustega inimesed on tõsisemad, eriti naiste puhul. Blonde juukseid seostatakse vahel naiivsuse ja kõrge seksapiilsusega, punapäid peetakse aga äärmiselt keevaliseks ja emotsionaalseks. Nendele ühiskondlikult levinud stereotüüpidele toetudes teeme juuksevärvi muutes (ala)teadlikke muudatusi ka enda iseloomus või selles, kuidas end maailmale esitame. Meie juuksevärv muudab, kuidas teised meid näevad, või kohtlevad ja veelgi enam - seda, mida me endast arvame. Tracey Cox'i arvates võtame uue juuksevärviga vastu ka sellega kaasneva stereotüübi.

See on vaid üks teooria. Tõde peitub tegelikult ikkagi vaid igas inimeses endas. Nõnda sõnab Mariann Elu24 reporterile, et muutuseks ei olnudki tegelikult muud põhjust kui soov millegi uue järele ja kogu muutust sugugi nii drastilisena ei näe, kui seda kirjeldas Tracey Cox. «Need on ju ainult juuksed ja olen elus igat värvi olnud vist, seega mul on lihtne harjuda.» Kuigi tundub, et noor naine on pikka aega olnud kaunis blond, oli ta alles eelmisel aastal erk punapea!

Autumn colours 🍁🍃🍂 #reserved #tuub A post shared by mariann (@mallukaz) on Aug 23, 2017 at 2:30am PDT

«Esimesel päeval peeglist möödudes ikka ehmatasin,» jagab Mariann. «Nüüdseks olen väga rahul ja julgustan kõiki katsetama, sest juukseid saab ju alati üle värvida, seega ei tasu selle pärast proovimata jätta!» sõnab naine julgustavad sõnad ka kõigile teistele, kel karvavahetusplaanid mõttes mõlguvad.

Mariann Treimann ehk Mallukas. FOTO: Mariann Treimann / Erakogu