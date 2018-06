Järgmine tõsielustaar presidendiks? Kim Kardashian plaanib tulevikus suurde poliitikasse siirduda

Tegu on kindlasti suure avaldusega, aga Kim lisas, et ta ei liitu poliitikaga kohe homme.

«Ma tahan lihtsalt inimesi aidata, üks abivajaja teise järel,» sõnas Kim. «Ma vahest mõtlen, et rohkem inimesi peaksid enda isiklikud soovid seljataha jätma ning tähtsamate teemade üle arutama, siis see võimaldaks meil rohkem ära teha.»

New York Post kirjutas, et Kim olevat öelnud, et ta kasutas ära oma kuulsust, et vanglast vabastada Alice Johnson, Tennessee's elav vanaema, kes kandis eluaegset vanglakaristust narkokuritegude eest, vahendas New.com.au.

Kanye West vihjas samuti, et ta võib presidendiks kandideerida. FOTO: Jonathan Brady / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Ma nägin, et minu platvorm võimaldab mul seda ühte inimest aidata, et see võiks motiveerida ka teisi inimesi samamoodi reageerima ja tegutsema.»

37-aastane tõsielustaar sõnas, et avalik teenistus ei ole midagi, mida ta lähiajal teha tahaks, kuid lisas: «Ära iial ütle iial.»

«Pole vahet, kellega sa räägid, pole vahet, mis parteist sa oled, inimesed tunnevad, mis on õige, see on õige, ning hea on see, et inimesed võivad selles olla sama meelt».