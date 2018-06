Ehmatuslikult kõhnunud Johnny Depp tühistas pärast tervise kohta pärimist kõik pressikonverentsid

Eriti suuri spekulatsioone on teinud Austraalia meedia, kes on avaldanud isegi kahtlusi, et staar põeb maksavähki. Johnny esindajad kinnitavad, et staar on kaotanud kaalu tahtlikult ning on parema tervise juures kui eales varem. Ometi on näitleja küsimustest ja teooriatest sedavõrd tüdinenud, et ei soovi pressiga enam üldse suhelda. Mitte ühelgi teemal. Kindel põhjus senini teadmata.