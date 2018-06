Autoõnnetusse sattunud Tanel Padar: mul on uus sünnipäev

Pärast mõningast toibumist võin tõdeda, et sain eile endale uue sünnipäeva. Läksin hommikusele rattasõidule, kuid trenn kulmineerus liiklusõnnetusega. Kuigi ei taha moraali lugeda, pean siiski kõigile südamele panema olemaks liigeldes ülimalt ettevaatlik! Nii autojuhi kui ka ratturina, vaatamata staažile ning kogemusele - elu on kõige kallim vara. Olgem hoolivad ja tähelepanelikud.

A post shared by Tanel Padar (@tanelpadar) on Jun 15, 2018 at 7:16am PDT