Peeter Oja jalgpalli MM eel: sees on kuidagi araablase tunne lausa

«MM on kohe algamas,» alustas Peeter Oja. «Esimene mäng Venemaa - Saudi Araabia. Reeglina olen ikka naabrite poolt, aga... Eile kohtusin oma hea sõbraga, kes rääkis, et tema lapsepõlve sõbra ema sõbranna elas aasta Ar-Riyadis ja talle oli väga meeldinud. Eriti oli talle, siis minu sõbra lapsepõlve sõbra ema sõbrannal, imeliselt mällu sööbinud üks kuuvalgel ööl korraldatud kaamlitega safari kõrbes. Mu sõbra jutt puudutas mind niivõrd, et mul tekkis pidurdamatu soov külastada seda maad».