Autoärimehe sünnipäevale palgatud tantsuansambel Karavan sai haledalt mööda pükse

Ansambli Karavan mänedžer Toivo Lend kinnitas Elu24le, et bänd tegi kõik ettevalmistused selleks kontserdiks ja jättis selle kuupäeva spetsiaalselt vabaks. Lend soovitas küsida selgitusi kontserdikorraldajalt meelelahutajalt Leino Einerilt.

Lend jagas sotsiaalmeedias artistidele alljärgnevat hoiatust. «Olen kuulnud, et selliseid mitteusaldatavaid eesti mehi või naisi jagub ning tegusõna USALDUS ei maksa sentigi! Eriti ärinduse juhile! Hoidke end!»

Hoiatus FOTO: facebook

Sõbrad kommenteerivad juhtunut: «Vanasti öeldi las koerad hauguvad, Karavan läheb ikka edasi.... mingi paberi ka tegite või niisama jutt? Minule ütles üks härra kunagi, et oled kindel, et mina tellisin.»

Leino Einer ütles Elu24le, et seekord ta tõesti ei sõlminud oma kliendiga lepingut, kuna autoärimees Tõnu Savi näol oli tegu tema hea sõbraga. Ta usaldas sõpra. Ning on tänaseni Tõnu Savi süüdimatusest hämmastunud. Sõber olevat leidnud uue bändi, kes teeb odavamalt kontserdi. Elu24 püüdis ka ärimees Tõnis Savi kätte saada, kuid tema sekretär vastas, et mees on töölt lahkunud ja vastab hiljem kirja teel.

Nõuka-aegses ärisüsteemis karastunud muusik Vello Salumets ei näe ärajäänud kontserdis suurt probleemi ja meenutab oma bändielu ansamblis Palderjan: «Toitz! Ma ei tea, kuidas tänapäeval need tellijate-pillimeeste vahelised tehingud toimuvad, kas ametlikult paberil või käib tasustamine ümbrikus, nagu Nõuka-ajal. See, et mingi suusõnaliselt kokkulepitud diil viimasel momendil ühe osapoole poolt üles öeldakse, ei olnud tookord üldse erandlik. Ja põhjuseks ikka see RAHA!»

Leino Einer ütles Elu24le, et tal on väga kahju. Meelelahutaja kinnitas, et tavaliselt ta alati sõlmib lepingu ja küsib broneerimisrahad ette. Ta ei usu siiani, kuidas sõber ta niimoodi üle lasi. Meelelahutaja lubab õppida oma veast ja loodab, et saab edaspidi Karvaniga koostööd teha. «Mehed võiks pidada oma sõna,» leiab Einer.

Kogenud bändimees Vello Salumets toob juhusliku näite bändielust, kus küsimus oli rahas: «Need kõik puudutavad aastaid 1975-1978. mil bändidele, kes Eestis erinevatel pidudel tuuritasid, maksti töötasu ümbrikutes. Esimene näide. Mingil sel ajal kutsuti ansambel P esinema Kohila lähedal asuva nn. linnamäe juures toimunud jaanikule. Mängisime seal kokkutulnud rahvale umbes 4 setti. Mingit meeletut massi koos ei olnud, kuid möllu oli küllaga. Kui olime lõpetanud ja pillid juba bussis, tuli keegi peo organisaator meie juurde, vabandas ja ütles, et kahjuks oli rahvast nii vähe ja piletiraha ei kogunenud nii palju, et meile nõutud tasu välja maksta. Kuna olime just enne seda bändiga teinud paar «prisket haltuurat», siis tõmbasime sõna lausumata bussi ukse kinni ja sõitsime Tallinna poole. Ausalt öeldes ei olnud keegi eriti vihane, kuid morn ja pettunud kindlasti ...»