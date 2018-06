Finally oli mul au kohtuda mehega, kes tõi mulle oma laulmisega pisarad silma 😁 Seda kõike näete eelmisest Martti+Liina vlogist (link in bio)⚡️Siit ka küsimus, kas uus kanal Martti+Uudo peaks juhtuma? Let me know 🤔🤪

A post shared by Martti Hallik (@marttihallik) on Jun 13, 2018 at 9:39am PDT