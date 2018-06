Galerii: president Kaljulaid kolib sügisel nostalgiahõngulisse Narva hotelli, kus kõigil tubadel on naiste nimed

«Külalistemajas on 6 hästi varustatud, rahulikes toonides kujundatud kahekohalist numbrit. Igas toas on olemas telefon, televiisor, dušš, föön, väike köök, külmkapp ja tasuta WI-FI ühendus. Kahes sviidis on olemas konditsioneer.» Üheks huvitavaks pisidetailiks Elektra külalistemaja puhul on see, et tubadel pole mitte numbrid, vaid hoopis naisterahvaste nimed: Anna, Liia, Reet, Silja ja Tiiu. Ehk on pärast president Kaljulaidi visiiti oodata ka «Kersti» nimelist tuba?