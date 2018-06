Tallinn Art Week'i kolmas päev viis publiku nii vaimsele kui füüsilisele rännakule

Publikupreemia panid välja Eesti kunstikollektsionäärid ja –toetajad Riivo Anton, Aivar Berzin, Jaan Manitski, Tiit Pruuli ja Rain Tamm. Preemia suurus on 5000 eurot. .

« Publikupreemia väljaandmisega näitusel « Juubelikevad 2018 » oleme inimesed kunstile veelgi lähemale toonud, » sõnas üks eripreemia toetajatest Tiit Pruuli . « Näitus koondas üle 100 Eesti kunstniku. Loodan, et iga vaataja leidis endale näitust külastades ja hääletades vähemalt ühe uue lemmiku, kelle edasisel loometegevusel pilk peal hoida. »