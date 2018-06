Läbi ja lõhki ära uuritud Uudo Sepp ei väsi üllatamast

Eesti värskeimat ja järjekorras seitsmendat superstaari Uudo Seppa on nüüdseks uuritud ja puuritud igast võimalikust küljest. Tõdeb noormees isegi, et peaaegu kõik küsimused on nüüdseks ära küsitud. Ometi on säraval noormehel alati mõni põnev teema tagataskust võtta ning ei väsi üllatamast. Uudol lisaks mõnusale jutusoonele pakkuda ka võrratu anne lauluoskuse näol. Loo «Võitmatu» sai noormees niiöelda auhinnana ja kuni võitja välja kuulutamiseni kuulus see laul ühtmoodi mõlemale finalistile. Tulevaste laulude kirjutamisel soovib Uudo üha rohkem enda «kätt» sisse panna.