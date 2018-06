Meghani seksikas minevik: vaata kelmikaid fotosid ajast, kui hertsoginna veel vaba oli

Paistab, et 36-aastasest hertsoginna on minevikus osalenud eriti vallatutes projektides, mis hõlmavad endas kehavõlude paljastamist ning rohkelt eriti seksikaid kaadreid: olgu tegu mõne fotosessiooniga meesteajakirja tarbeks või telesarjaga.

Paljastavad kaadrid on suutnud tekitada aga uue skandaali, millega on seotud ka pints William ja Kate Middleton. Nimelt pildistasid paparatsod 2012. aastal puhkusel päikest võtnud Kate'i. Prints William ja Kate tundsid, et nende privaatsust on rängalt rikutud ning andsid asja kohtusse, vahendab The Sun.