See käis kähku! Ariana Grande on värske kallimaga kihlatud

Ariana ja Mac said koos olla veidi üle kahe aasta kui tihe graafik ja erinevad elutempod paari üksteisest lahku kavatas. Mõlemad kinnitasid, et edasi ollakse heades (sõprus)suhetes ning teineteise tegemisi toetatakse ka edaspidi. Noored olid tutttavad juba 19-aastasest saati. Tähelepanelikud fännid on märganud, et kumbki ei jälgi teineteist enam sotisiaalmeedias - kes teab kui tõsiselt sellist märki võtta tasub, kuid tundub, et omavahelised suhted pole sugugi nii sõbralikud kui esialgu loodeti.

Mai lõpus spekuleeriti, et Ariana on leidnud enda ellu uue sümpaatse noormehe - Pete Davidsoni, kes on Ameerika koomik ja näitleja. Ka Pete teatas mai keskel lahkuminekust oma pikaaegse tüdruksõbra Cazzie Davidiga. Peagi kinnitati suhet ka sotsiaalmeedias ning lähedalseisvad allikad sõnasid vaid mõned nädalad tagasi, et noored meeldivad üksteisele kuid hoiavad suhte värske ja mitte väga tõsisena.

Asjade kulgu vaadates tundub, et noored teevad kõike muud kui võtavad asja rahulikult ja mitte väga tõsiselt - Pete on Arianale pühendnud mitte ainult ühe vaid suisa kaks tätoveeringut ning mitmed allikad kinnitasid ajakirjale People, et Ariana ja Pete on kihlunud. Noore naise sõrmes särab selle kinnituseks ka uhke sõrmus.