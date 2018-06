Elu nagu filmis: sotsiaalmeedia staarid Juhani ja Katri räägivad, kuidas reisimise eest raha teenida

Maldiivid, Los Angeles, Tokyo, Ibiza, Bali - on vaid mõned eksootilised sihtkohad, kus Eestist pärit noored reisijad Katri Palm ja Juhani Särglep on viimaste kuude jooksul reisinud, vahendab «Seitsmesed» . «Aafrikasse eil ole me veel jõudnud,» tõdevad noored. Oma koduranda Viimsisse satuvad nad harva. «Me olime vaid 60 päeva Eestis eelmine aasta,» täpsustas Juhani.

Lugu algas siis, kui riidepoes töötav Katri ja filmihuviline Juhani hakkasid oma Dominikaani reisiks raha koguma. Nad tegid seal tasuta muusikavideo seni tundmatule Dominikaani artistile, millel on tänaseks 80 miljonit vaatamist. «See video läks viral,» seletab Juhani ja mainib, et sama palju vaatamisi on Justin Bieberi videotel. «Teeme sellest ajast ka oma Instagrami natuke tõsisemalt, me ei pane suvalisi fotosid sinna,» lisab Katri. Neil on tänaseks üle 100 000 jälgija üle maailma.

Katri ja Juhani toonitavad, et nende tegemiste taga on suur töö. Esialgu tegid nad palju tasuta ja head tööd. «13aastased USA juutuuberid arvavad, et kõige eest võib raha küsida,» räägib Katri, kes on õnnelik, et sattus sellele teele, siis kui tundis, et on ise küps. Nad elavad küll oma unistuste elu, kuid teavad, et vabakutselise elu on alati ka ebakindel. «Mina tahan eluks ajaks jääda vabaks hingeks,» lausus Juhani «Seitsmestele».