Teet Margna sai restoranis suure pettumuse osaliseks: mida rohkem ma sellele olukorrale tagasi mõtlen, seda haigem see tundub

«Käisin oma 5-aastase Martaga rattaga sõitmas. Mingil hetkel tekkis Martal suur janu, aga meil polnud oma veepudelit kaasas. Olime just jõudnud Haabneeme randa, kus on avatud uus ja ilus restoran OKO,» kirjeldab Margna Facebookis juhtunut.

«Läksime Martaga sisse ja ma palusin talle klaasi kraanivett. Selle peale teatas kenasti naeratav noormees, et neil pole kraanivett ja müüa saavad nad ainult pudelivett,» kirjeldab Margna edasi. Telemehel ei olnud aga rahakotti ka kaasas. «Kuna kord oli kõigutamatu, siis lahkusime OKO'st silmad häbi täis ja Martal nutt kurgus,» on Margna nördinud. «Mida rohkem ma sellele olukorrale tagasi mõtlen, seda haigem see tundub. Marta teatas, et tal on paha olla ja pea valutab. Mina - 'Onu ei tohi sulle juua anda, Martake. Kannata koduni,» lisab Margna

Teet Margna postitus pani sotsiaalmeedia kihama. Fotograaf Ardo Kaljuvee kommenteerib: «Kuhu me oleme nende peenete asjadega jõudnud... Ei anta enam vett ka...» Ka teised Margna sõbrad ja tuttavad ahastavad. Teleprodutsent Kristi Nilov leiab: «Täitsa õudne lugemine. Janusele antakse alati vett! Kurat ma ütlen, et siin maal ei tehta varsti enam mitte midagi inimese jaoks ja inimese pärast.» Muusik Sandra Nurmsalu uurib: «Kas seal peenes asutuses wc-d polnud, kus kraanivesi olemas?» Kuid leiab ka, et selline suhtumine pealinna poole liikudes teda paraku enam ei üllata.

Seltskonnastaar Triin Tulev räägib oma kogemusest: «Eelmine aasta tahtsime seal pizzat tellida, kuid teatati, et seda tohivad tellida vaid lapsed - kuna see laste menüüs. Lubati end parandada, kuid see, et lapsele vett ei anta, on muidugi juba järgmine level. Vau, vau, vau.»

Elu24 püüdis ka restoranilt kommentaari saada, kuid OKO restoran ei soovi juhtumit kommenteerida.