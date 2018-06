Eunice Gayson, kehastas Sylvia Trenchi 1961. aasta filmis «Dr. No». James Bondi kehastas tol ajal Sean Connery. Teda on kirjeldatud kui võrratut inimest, kes jättis kustumatu mulje kõigile kes temaga kohtusid.

Bondi triloogia kurikuulsed sõnad «Bond, James Bond» on öeldud just Gaysoni kehastatud tegelaskujule. Sama Bondi tüdrukut ängis ta ka 1963. aasta filmis «From Russia with Love».