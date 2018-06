Lauljanna tunnistas, et on aastaid võidelnud autoimmuunhaiguse ja kilpnäärmeprobleemiga, mis tekkis 2006. aastal. Praegune märgatav 16.7 kilo suurune kaalukaotus ei olegi saavutatud range dieedi ja trenniga.

«Ma lugesin Steven R. Gundry raamatut «The Plant Paradox» («Taimeparadoks»), see räägib sellest kuidas me oma toitu peaksime valmistama, GMO ja pestitsiidide vabad koostisosad, peaksime sööma orgaanilisi koostisosi,» sõnab ta. See raamat on olnud Clarksonile üleüldine silmaavaja, et mõista toitu- ja toitaineid, sealhulgas ka seda, millist kahju teevad erinevad ravimid meie kehale.

Kaalukaotust nimetab ta «kõrvalmõjuks»: «Ma tean, et muusikatööstus armastab seda, et kaalu kaotan. Aa minu jaoks ei olud asi üldse selles,» rääkis naine, lisades, et esmajärjekorras oli tema jaoks oluline saada terviseprobleemid kontrolli alla.

Oma toitumise muutmisega on tal õnnestunud saada kontrolli alla nii autoimmuunhaigus kui ka kilpnäärmeprobleem. «Ma ei võta enam ravimeid, välja arvatud juhul kui neid vältimatult vajan.»

Clarkson ei ole loobunud toitudest, mis talle rõõmu pakuvad. Ta naudib endiselt koogi söömist, kuid nüüd on need koogid tehtud tapioka või mandlijahust. Samas tunnistab ta, et selline elustiil on väga kallis. «Ma olin üles kasvades väga vaene ja mu pere poleks sellist asja saanud endale lubada.»

Kelly ütleb, et lisaks tervislikule toitumisele ei tee ta isegi mitte trenni. «Ma ei tee trenni. Ma tean, et peaks...aga ma teen hoopis veini!»