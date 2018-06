Vau! Hertsoginna Meghan nägi kuninganna sünnipäeval välja värske ja elegantne

Kuningannaks olemisel on lisaks paljudele kohustustele ja suurele vastusele ka mitu toredat privileegi. Inglismaa kuninganna Elizabeth II on sündinud 21. aprillil ning sai tänavu 92-aastaseks. Suured pidustused peetakse aga alati juuni alguses.

Kuninganna Elizabeth II on tähistanud kahte sünnipäeva igal aastal juba 65 aastat järjest. Põhjuseks perekonnatraditsioon, millele pani 1748. aastal alguse Kuningas George II. Kuningas oli sündinud novembris, mis arvati olevat liiga külm aeg, et rahvas saaks sündmust tähistada.

Seega otsustas helde kuningas, et ühendab oma sünnipäeva juunis toimuva üritusega Trooping Of The Colour (lipu vastuvõtmise tseremoonia). Tseremooniast võtavad osa nii Briti kui rahvaste ühenduse armeed. Traditsioon on kestnud juba 17. sajandist, mis sai alguse lahinguväljal, mil eri leeride äratundmiseks kasutati eri värve ja lippe.