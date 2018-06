OTSEFOTO: vaata, mis toimub Eesti esimese huumorifestivali Luige Nokk ajal kohapeal

Avaõhtul esietendub teatrilaval Sepo Seemani monotükk «Mees ja mootorratta õpik», mille aluseks on 70 aastat tagasi ilmunud mootorrattapiibel Arseni Palu sulest. «Teeme sealt siirdeid igale poole, mis keskealise mehe elu juurde käia võiks. Paljudel on selleks mootorratta omamine või sellega sõitmine, sest see jätab mulje kaasaegsest vabaduserüütlist,» räägib näitleja.

Reedel teeb oma elu esimese stand-up'i seriaalist «Naabriplika» tuntud Tola kehastav Kait Kall, kes peab debüüti ühtlasi oma trumbiks. «Kui Tigran on oma šašlõkinaljad ära teinud ja peab uut materjali tootma, siis minu esimene ülesastumine on igal juhul värske,» lisab mees.

Õhtu lõpetab hittpeosari «Ennu ratas», mille seekordne erikülaline on 44 aastat tegutsenud Kuldne Trio. Aprillis oma 70 aasta juubelit tähistanud Jüri Vlassov ütles, et jõudu on neil veel küllaga. «Niipea me kindlasti lõpetada ei plaani ja loodame oma lugudega ka Luige Noka külastajatele rõõmu valmistada.»