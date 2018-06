Eesti noormees Jaan Roose jõudis Venemaa talendisaate finaali: lubati, et kõik on super, aga kui saatesse saabusin, siis süsteem ei toiminud

Eesti kuulsaim slackliner Jaan Roose osales Vene televisioonis talendisaates ja jõudis saate kaasvõitjana finaali. Saates pandi vastamisi sattusidki slackliner Eestist ja kõrgetel kontsadel kõndiv köielkõndija Venemaalt. Mõlemad osalejad said saate lõppvooru, kus edasipääsu otsustas publik. Saate superfinaali saatis publik just Jaani.

Slackliner Jaan Roose sai kuulsaks, kuna oli Madonna taustatantsija staari suurel maailmaturneel aastal 2012. Noormees ütles Elu24le, et seekord leidsid Vene talendikütid ta hoopis Google`st. Korraldaja otsisid kedagi maailmatasemel, keda oma talendi vastu vääriliselt võitlema saata. «Nad olid meeldivalt üllatunud veel, et ma vene keelt mõistan,» rääkis Jaan Elu24le

Päev enne etendust käis noormees ise uurimas, kas kõik laval on tehniliselt valmis. Talle lubati, et kõik on tipp-topp. Siis aga selgus, et midagi on valesti arvestatud ja süsteem ei toimi.