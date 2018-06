Macron: suhtlus Trumpiga on nagu vorst, parem mitte teada, mis on sisu

Macroni teatel kehtib see tähelepanek ka teiste liidritega suheldes, teatab The Guardian.

Macron andis 4. juunil koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga pressikonverentsi, kus ajakirjanik küsis temalt, miks CNN kirjeldas tema ja Trumpi vahelist telefonikõne kohutavana.

Macron vastas laenates 19. sajandi Saksa poliitiku ja esimese kantsleri Otto von Bismarcki sõnu.

«Bismarck ütles, et poliitika on samasugune nagu vorst. Kui inimestele detailselt selgitada, mis on vorsti sees, siis tõenäoliselt nad enam ei söö seda. See kehtib ka poliitikute omavahelise suhtluse ja poliitika selgitamise kohta avalikkusele,» nentis Prantsuse president.

Macron ja Trump vestlesid möödunud nädalal, kõne all olid USA kaubandustariifid, mis on Euroopa Liidu riikide silmis ebaseaduslikud.

Macon lubas, et EL reageerib jõuliselt USA sammule, millega kehtestati terase- ja alumiiniumitariifid Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole.

Valge Maja edastas Macroni ja Trumpi telefonisuhtluse kohta napisõnalise teate, et kaks liidrit arutasid kaubandus- ja migratsiooniküsimusi.

«Macron arvab, et tohib suu puhtaks rääkida, hoolimata teise poole seisukohast. Trumpi silmis oli see rünnak ja telle ei meeldinud see. Kahe poliitiku telefonikõne oli krahh,» teatas CNN.

Macron andis presidendiks saades oma nõunikele teada, et nad ei tohi ajakirjanikele jagada siseinfot.

«Ajakirjanikud arvavad, et võivad teatada igast detailist, kuid poliitikaailmas asjad nii ei käi. Meie, poliitikud, ei kommenteeri, me ei tee märkusi, kui soe, külm, kohutav või suurepärane olukord on. Me vaikime, tegeme vajalike asjadega ja liigume edasi. Poliitikat on alati nii tehtud, sest ei saa paljastada kõike, mis «sisse segatakse»,» lausus Macron.

Macron loodab Trumpiga pidada nii avalikke kui neljasilma vestlusi 7. – 8. juunil Kanadas toimuval G7 riikide tippkohtumisel.

Macon oli Trumpil Washingtonis külas selle aasta aprillis. Siis jätsid kaks riigimeest mulje, nagu nende suhted oleks kõige paremas korras. Fotograafid jäädvustasid, kuidas presidendid pidevalt üksteisega kontaktis olid, kätlesid, patsutasid ja kallistasid.