ETV ja ETV2 suveprogramm pakub põnevaid BBC sarju, ägedaid dokfilme ja vana head filmiklassikat

ETV rõõmustab juba 10. juunil muusikasõpru Viini filharmoonikute suveöökontserdiga. Kavas on Rossini, Verdi, Puccini, Prokofjevi ja teiste tuntud heliloojate looming.

Baltimaade üliõpilasfestival Gaudeamus on sel aastal eriline, sest avakontserdile tulevad ka kuue Euroopa riigi juhid. Gaudeamusest valmib kokkuvõttev saade, mis on eetris juuni lõpus ETV-s.

Juunikuu viimasel nädalal saavad ETV vaatajad osa Pärnu filmfestivali dokumentaalfilmidest , kus sel aastal on fookuses maailmamuutjad ja nende erilised saatused ning lood.

2. juulist on eetris «Ringvaade suvel» , sest toredaid ja huvitavaid teemasid, millest rääkida, on Eestis ka suvel küllaga. Saatejuhid Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

29. juulil teeb ETV otseülekande suvisest Tartust, kus linlaste rõõmuks on ellu äratatud 20. sajandi esimese veerandi menukas tava korraldada tasuta suvekontsert, mille kavas on esikohal klassikaline muusika. Tänavust Vanemuise Sümfooniaorkestri suvekontserti Kassitoomel dirigeerib Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Paul Mägi .

Läbi suve on ETV kavas hea valik dokumentaal- ja mängufilmidest. Juunis on neljal esmaspäevaõhtul vaatamiseks uued eesti dokfilmid – «Jagatud valgus», «Koma», «Sõda» ja «Naine pildil» .

Ka sarjad rõõmustavad kõiki ETV sõpru - ekraanil on draamasarja «Victoria» uus hooaeg, seejärel jõuab vaatajateni Vene ajaloosari keisrinna Katariina Suurest. Lisaks on tulekul BBC uus draamasari «Chesteri loomaaed», mis jutustab loo perekonnast, kes avas päris oma loomaaia. «Ku´damm 56» on romantiline lugu värvikast elust viiekümnendate aastate Saksamaal. Briti ajastudraama austajad viime aga Londoni luksushotelli kirevasse suhetekeerisesse.