NÖEP teeb Berliinis karjääri: mul on lihtsalt jopanud

«Olen saanud mitu kirja, et piletid on välja müüdud,» ütleb Kõpper vaadates pisut uskumatu ilmega oma telefoniekraanil olevaid sõnumeid. Kontsertpaigaks on Pariisis asuv Orsay muuseum, mille ballisaal mahutab 800 inimest. Arvestades, et see on NOËPi esimene esinemine Pariisis ja samahästi võiks saalis olla ainult kolm inimest, on tulemus uskumatult vägev. Selle taga on suur töö, aga mitte ainult.