Vihast nõretav järelhüüe: maailm on ilma sinuta parem paik

Pere teatel on maailm ilma 80-aastasena surnud naiseta parem paik, kirjutab Daily Mail.

Ta abiellus 1957. aastal Dennis Dehmlowga, kellega sai kaks last, Gina ja Jay.

Paar. Pilt on illustreeriv

«Ta jättis maha oma mehe ning lapsed, Gina ja Jay, keda kasvatasid ta vanemad, Joseph ja Gertrude Schunk. Kathleen suri 31. mail 2018 Springfieldis. Ta lapsed Gina ja Jay teda ei leina ja nende arvates on maailma ilma nende emata parem paik,» on pere kirjutises.

See järelhüüe jõudis Twitterisse, kus seda on agaralt jagatud ja kommenteeritud. Seda lugenute sõnul oli tegemist vihast ja põlgusest nõretava kirjutisega, mille kohaselt lapsed ei andestanud emale, et ta nad maha jättis.